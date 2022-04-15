Beton mikseri önce kamyona ve otomobile çarptı, ardından bir aracın üzerine devrildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde beton mikserinin kırmızı ışıkta bekleyen kamyona ve otomobile çarptıktan sonra yanındaki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Beton mikserinin yolda yatay olarak devrilmesi nedeniyle trafiğe kapanan yolda 10 kilometrenin üzerinde araç kuyruğu oluşurken, tur araçlarının yanı sıra bazı araçların refüje çıkıp yoluna devam ettiği gözlendi.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Şaban Akyüz’ün kullandığı 07 ADR 606 plakalı hazır beton mikserinin Karaöz kavşağına geldiğinde, kırmızı ışıklarda duramayarak ışıkta bekleyen Abdurrahman Avcı’nın kullandığı 07 FZV 13 kargo kamyonu ve Alman uyruklu Volfgan Günter Shulten’in kullandığı 07 MN 086 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra sol şeritte bulunan Ömer Demirpulat’ın kullandığı 07 ACD 108 plakalı otomobilin üzerine devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kazada, mikserin üzerine devrildiği otomobilin sürücüsü Ömer Demirpulat yaralanırken, yaralı 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“D-400 karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu”

Kazanın ardından mikserin yolda yatay olarak devrilmesi nedeniyle yol trafiğe kapanırken 10 kilometrenin üzerinde araç kuyruğu oluştuğu bildirildi. Yolda kalan bazı tur araçlarındaki turistler olay yerine gelen başka araçlara aktarılarak yollarına devam ederken, tur araçları başta olmak üzere bazı araç sürücülerinin araçlarının zarar görmesini göze alarak refüje çıktıkları ve yollarına devam ettikleri gözlendi.