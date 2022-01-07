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Beton mikseri kadını ezdi: Feci kaza kamerada

Bahçelievler’de beton mikseri, yolun karşısına çalışan bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadına olay yerinden geçen 112 sağlık çalışanı serum bağlayarak müdahale ederken, beton mikseri sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 07.01.2022, 12:27
Beton mikseri kadını ezdi: Feci kaza kamerada

Bahçelievler’de beton mikseri, yolun karşısına çalışan bir kadını ezdi. Ağır yaralanan kadına olay yerinden geçen 112 sağlık çalışanı serum bağlayarak müdahale ederken, beton mikseri sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, beton mikserinin altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen şoförü çevrede bulunan vatandaşlar bağırarak durdurdu. Hemen kadının yardımına koşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası şoför ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bu sırada yoldan geçen 112 sağlık görevlisi İdris Çiftçi, ağır yaralanan kadının yardımına koşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra kadına damar yolu açan sağlık çalışanı Çiftçi, yaralı kadına serum bağlayarak, olay yerine gelen ambulanstaki ekiplere yaptığı müdahaleler hakkında bilgi verdi. Hemen ambulansa alınan kadın hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadın, cadde üzerinde trafiği durduğu anda yolun karşısına geçmeye çalışıyor. Bu sırada öndeki trafik ilerleyince hareket eden mikser sürücüsü, kadını görmeyerek eziyor.

"Her an görev başında gibi yaşıyoruz"

Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapan ve olay yerindeki eczaneden aldığı malzemelerle serum bağlayan sağlık çalışanı İdris Çiftçi, “Biz eşimle marketten geliyorduk. Baktık yolda aşırı bir trafik yoğunluğu var ve sirenler çalıyor. Eşimle birlikte yürürken köşe başında kamyon duruyordu. Sağlık çalışanı olduğum için hemen bütün işlerimi bırakıp vakaya yardıma gittim. Hastaya baktım maalesef durumu iyi değildi. Kolunda ve bacağında açık yaralar mevcuttu. Hatta sol kulunda büyük kesikler mevcuttu ve yağ bezeleri hep dışarıdaydı. Önceliğim ölüme neden olan kanamayı durdurmak, hastayı stabil hale getirmekti. En hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilmesi için uğraştık. Burada sağ olsun eczaneden arkadaşlar vardı. Onlardan serumlar, damar yolları, gazlı bezler aldık. Damar yolunu ilk olarak olay yerinde ben açtım sonra 112’den arkadaşlar geldi. Beraber tekrar ambulans içinde gereken müdahaleyi yapıp hastayı stabil hale getirdik. Daha sonra en uygun hastaneye sevki sağlandı. Benim orda olmam büyük şanstı. Nasip kısmet yani her an görevimizin başındaymış gibiyiz. Yani bugün sabah nöbetten çıktık nöbetimiz bitti diye bir şey yok. Her an karşımıza ne gelirse onun için hazırlıklıyız ve müdahale için varız. Allah kimsenin başına vermesin bilgisiz de bırakmasın. Yani onun için ilk yardım, acil yardım bilgisi çok önemlidir” diye konuştu

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