Beton direğe çarpan tırın kupası dorseden ayrılarak yol ortasına düşmüştü: Ölen sürücünün kimliği belirlendi

Adana’da otoyolda beton direğe çarpan tırın kupasının dorseden ayrılarak yol ortasına düştüğü kazada, ölen sürücünün ismi belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Cavlak idaresindeki 03 D 1465 plakalı tır, merkez Seyhan ilçesi Adana- Tarsus- Gaziantep (TAG) otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tır, otoyoldaki beton direğe çarparken, çarpmanın etkisiyle tırın kupası dorseden ayrıldı. Tır ise 50 metre ileride durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsünün öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TAG otoyolunda ise kaza nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda trafik oluştu. Aracın kaldırılmasıyla trafik tekrardan ulaşıma açıldı.