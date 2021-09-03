Beton direğe çarpan kamyonet bahçeye girdi: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Erbaa ilçesinde kamyonetin beton direğe çarparak bir evin bahçeye girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Erbaa ilçesi Karayaka Bulvarı’nda meydana geldi. Umut K. (21) idaresindeki 55 AAN 401 plakalı Ford transit marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton direğe çarparak bir evin bahçesine girdi. Kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Sait Varol (29) ile Hüseyin D. ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Sait Varol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Umut K. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Hüseyin D’nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.