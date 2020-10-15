Bestler Dereler bölgesinde kış üstlenmesi hazırlığındaki teröristlere operasyon
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA ŞIRNAK, SİİRT, VAN VE HAKKARİ'DE 2 BİN 512 PERSONELİN KATILIMIYLA YILDIRIM-13 BESTLER DERELER OPERASYONU BAŞLATILDI.
İçişleri Bakanlığınca Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatıldı.
Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesine, PKK’lı teröristlerin kış üstlenmesinde olduğu dönemde operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyeti ve barınma arayışını bertaraf etmek, ülke içinde iletişimi ortadan kalkan örgütün bu kabiliyetini bir daha elde edememesini sağlamak ve ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmek amacıyla Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’de, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu’nun başlatıldığı belirtildi.
Şırnak’ta kış üstlenmesine hazırlanan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında hava destekli operasyon başlatıldı. Helikopterler ile birliklerin indirildiği Bestler Dereler bölgesinde Kobra ve Atak helikopterler, PKK’lı teröristlerin buluma ihtimali olan alanları bombaladı.
Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’de düzenlenen operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 512 personel görev alıyor.
Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 13 Temmuz tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi, 190 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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