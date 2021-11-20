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Beslediği kedileri hareketsiz gören kadın hıçkıra hıçkıra ağladı

Antalya’da bir sitede Hilal Oktay Başaslan’ın beslediği kedilerden 4’ü zehirlenerek telef edildi, can çekişirken bulunan 2 kedi ise son anda veterinere götürülerek hayatta tutuldu. Hayvanları besleyen Başaslan, kedileri yerde hareketsiz görünce hıçkıra hıçkıra ağladı. Kedilerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce telef edildiğini ileri süren Başaslan, “Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl acı çekiyorsa, ben de onları kaybettiğimi görünce aynı acıyı çektim. Bu acının tarifi yok” dedi.

Asayiş 20.11.2021, 11:09
Beslediği kedileri hareketsiz gören kadın hıçkıra hıçkıra ağladı

Antalya’da bir sitede Hilal Oktay Başaslan’ın beslediği kedilerden 4’ü zehirlenerek telef edildi, can çekişirken bulunan 2 kedi ise son anda veterinere götürülerek hayatta tutuldu. Hayvanları besleyen Başaslan, kedileri yerde hareketsiz görünce hıçkıra hıçkıra ağladı. Kedilerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce telef edildiğini ileri süren Başaslan, “Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl acı çekiyorsa, ben de onları kaybettiğimi görünce aynı acıyı çektim. Bu acının tarifi yok” dedi.

Olay, dün gündüz saatlerinde Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 62 sokak üzerindeki bir sitede yaşandı. Sitede yaşayan Mehmet Ali - Hilal Oktay Başaslan çiftinin beslediği 6 kedi, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ekmek içerisine katılan bir maddeyle zehirlendi. Akşam komşuların haber vermesiyle site bahesine gelen ve kedilerden 4 tanesinin telef olduğunu, 2’sinin de can çekiştiğini gören Hilal Oktay Başaslan, gözyaşları içerisinde hayvanları veterinere götürdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri incelemelerde bulundu. Telef olan kedi ve ekmek parçalarından numune alınırken, hayatta kalan 2 kedinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

“Bu acının tarifi yok”

Kedilerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendiğini ileri süren Hilal Oktay Başaslan, “Bir hayvan canını almak bu kadar kolay olmamalı. Bu hayvanın ne gibi zararı olabilir ki? Beslesinler istemiyoruz, sevsinler de istemiyoruz ama zarar vermesinler artık. Nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Gece saatlerine kadar onları besliyoruz. Benim evladımdan hiçbir farkları yok. Bir insan evladını kaybettiğinde nasıl acı çekiyorsa, ben de onları kaybettiğimi görünce aynı acıyı çektim. Bu acının tarifi yok” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

“Bunu yapanların aynı acıyı tatmalarını istiyorum”

Başaslan, ekmeklerin arasında yabancı maddeler bulduklarını da belirterek, “Ekmeklerin arasında gri cisimler bulduk. Analiz ettirilecek. Umarım ne olduğu ve kimin yaptığı ortaya çıkar. Tek istediğim bunu yapanların bulunması ve aynı acıyı tatmaları” ifadelerini kullandı.

“Sevmiyorsanız, lütfen zarar vermeyin”

Yapılanın vicdansızlık olduğunu belirten Mehmet Ali Başaslan da “Bir canlıyı öldürmek insan işi değil, vicdansızlığın işi. Bunu yapanlar çoluk çocuğumuza da bunu yapabilir. Çok üzüntülüyüz. Sevmiyorsanız lütfen zarar vermeyin. Yetkililere bildirin. Zehirlenerek öldürülmek çok acı bir şey” diye konuştu.

“Bir hayvana zarar veren, çocuğa da yaşlıya da zarar verir”

Sitede yaşayan hayvanseverlerden Serap Gürcüm ise “İçimiz yandı. Arkadaş ağlıyordu, ben de ağladım. Bir hayvana zarar veren, çocuğa da yaşlıya da zarar verir” dedi.

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