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Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor

Manavgat’ta 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları bu kez Çardak-Beydiğin arasında çıktı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ediyor.

Asayiş 01.08.2021, 18:56
Beşkonak Mahallesini tehdit eden yangına 7 helikopter, 1 uçak müdahale ediyor

Manavgat’ta 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları bu kez Çardak-Beydiğin arasında çıktı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale ediyor.

Çardak-Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi çalışma gerçekleştiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale ediyor.
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