banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
İçi güzel dışı zehir! İskorpit balığı 150 liradan tezgahlarda yerini aldı...
Muharrem İnce:
Muharrem İnce: "Ana muhalefetin kafası karışık"
Rusya’dan Litvanya’ya
Rusya’dan Litvanya’ya "terör" tepkisi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazaya sebebiyet veren lüks otomobilinin şoförü ise kaza yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle Sarıyer istikametinde yoğun trafik oluştu.

Asayiş 12.05.2022, 02:29
Beşiktaş’ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Beşiktaş’ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazaya sebebiyet veren lüks otomobilinin şoförü ise kaza yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle Sarıyer istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kaza, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Sarıyer istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 NGZ 97 plakalı BMW otomobilinin şoförü süratle geldiği esnada ticari taksinin önüne manevra yaptı. Önüne geçen araca çarpmak istemeyen ticari taksi yaptığı manevra ile takla attı. O esnada seyir halinde olan 4 araç birbirine girerken, kazaya sebebiyet veren 34 NGZ 97 plakalı BMW otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan ticari taksinin içinde sıkışan şoförü çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına almak üzere hastaneye kaldırdı. Kazada hafif şekilde yaralan diğer kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise başka kazaların da yaşanmaması için kaza olan alanı emniyet şeridine aldı. 3 şerit olan yol tek şeride düşürüldü. Kaza sonrası Sarıyer istikametinde yoğun trafik oluştu.

Kazaya sebep oldu, olay yerinden kaçtı

Zincirleme trafik kazasına sebep olan lüks otomobil şoförü kazadan sonra olay yerinde bulunamadı. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası şoförün olay yerinde olmadığı tespit edildi. Kaza yerinde bulunamayan şoförle ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

7 otomobil birbirine girdi

Lüks otomobilin sebep olduğu kazada 7 otomobil birbirine girerken araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Takla atan aracın içinde sıkışan ticari taksinin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tüm kazanın sorumlusu BMW’nin sürücüsüdür"

Kazayı kıl payı hafif şekilde atlatan ticari taksi şoförü, Erdem H. “Barbaros’tan yukarı doğru çıkarken BMW’nin sürücüsü çok hızlı geliyordu. Yani normal bir hız değildi. Baktım bana çarpacak ben kendimi sola kırarak kurtardım. Beni geçti yolda çimenlerden biriken su birikintisine girdi. Duramadı. Kayarak ticari taksiye vurdu. Araca takla attırdı. Sonra diğer 4-5 aracın kaza yapmasına sebebiyet oldu. Tüm kazanın sorumlusu BMW’nin sürücüsüdür. Benim aracımda bir yolcu vardı. Bir anlık refleksle ben kendimi kurtardım” dedi.

"Yolcular da şoka girdi"

Araçta bulunan yolcuların şoka girdiğini söyleyen Erdem H., “Yolcular da şoka girdi. Araçtan indirdim 10-15 dakika oturtturdum. Su falan verdim. Biraz kendilerine gelince ben onları gönderdim” diye ifade etti.

"Ticari taksinin sürücüsünü merak ettim"

Kazada takla atan taksi sürücünü merak ettiğini söyleyen Erdem H , “Ticari taksinin sürücüsünü merak ettim. Çok zor durumdaydı. Takla atmıştı. Çıkardılar mı çıkarmadılar mı diye? Çok şükür çıkarmışlar. İyi durumdaymış. İnşallah araçlardaki insanlarda bir şey yoktur. Çok kötü bir kazaydı. Otobanda gidersin bu hızda ancak. Galiba o kendini öldürtmek istedi. Diğer insanlarında sebebine girdi” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
İmsak 04:00
Güneş 05:44
Öğle 13:06
İkindi 17:00
Akşam 20:17
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 35 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 35 29
11°
açık