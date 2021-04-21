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Beşiktaş’ta yolcunun öldüğü kazada gözaltına alınan otobüs şoförü, sağlık kontrolüne çıkarıldı

Beşiktaş’ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T. sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Asayiş 21.04.2021, 13:07
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Beşiktaş’ta yolcunun öldüğü kazada gözaltına alınan otobüs şoförü, sağlık kontrolüne çıkarıldı

Beşiktaş’ta telefonuyla ilgilenirken bariyerlere çarpan ve bir yolcunun ölümüne neden olan belediye otobüs şoförü Baki T. sağlık kontrolüne çıkarıldı.

Beşiktaş’ta Barbaros Bulvarı’nda sabah yaşanan kazada çift katlı belediye otobüsü alt geçitten geçerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, bariyerlerden kopan parça otobüsün içerisine girerek Sevgi Yamaç Yalçın’ın ölümüne, Münir B.’nin yaralanmasına neden olmuştu.

Kaza sırasında telefonla ilgilendiği belirlenen otobüs şoförü Baki T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
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