Beşiktaş’ta yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
BEŞİKTAŞ’TA BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALAN YAŞLI VATANDAŞ, İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE YANGINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI. OLAY, SAAT 02:30 SIRALARINDA BEŞİKTAŞ ETİLER MAHALLESİ NİSPETİYE CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN 7 KATLI BİR BİNANIN 3’ÜNCÜ KATINDA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, EVDE TEK BAŞINA YAŞADIĞI ÖĞRENİLEN 85 YAŞINDAKİ FATMA GÜNER SİNAYİŞ’İN DAİRESİNDE HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE YANGIN ÇIKTI. EVDE MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN, DUMANDAN ETKİLENEREK DIŞARI ÇIKAMADI. BİNA SAKİNLERİNİN İHBARI ÜZERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDEREK EVDE MAHSUR KALAN YAŞLI KADIN YANGINDAN KURTARILDI. VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YANIKLAR OLUŞAN YAŞLI KADIN SAĞLIK EKİPLERİNİN İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSA BİNDİRİLEREK EN YAKIN HASTANEYE KALDIRILDI. (MEA
Beşiktaş’ta bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 02:30 sıralarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş’in dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evde mahsur kalan yaşlı kadın, dumandan etkilenerek dışarı çıkamadı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evde mahsur kalan yaşlı kadın yangından kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek en yakın hastaneye kaldırıldı.
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