Beşiktaş’ta yangın paniği

Beşiktaş’ta 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Levent Mahallesi Levent Caddesi üzerindeki 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın binadaki vatandaşlarda ve çevrede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen söndürdü.