banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
DSÖ acil toplanıyor!
DSÖ acil toplanıyor!
Türk donanmasının hayalet gücü
Türk donanmasının hayalet gücü
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Gol kralının yeni adresi belli oldu
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı
Bursa’da 3 DEAŞ bombacısı tutuklandı

Beşiktaş’ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti.

Asayiş 21.05.2022, 10:58
Beşiktaş’ta ünlü restoranın istinat duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş’ta Nispetiye Caddesi üzerinde ünlü restoranın istinat duvarı çöktü. Arkadaşıyla gezintiye çıkan yabancı uyruklu iki kişi, kaldırımda yürürken duvarın çökmesi sonucu beton blokların altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan iki arkadaştan durumu ağır olan Ahmet Salim Subbed hayatını kaybetti.

Olay, saat 23.30 sıralarında Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir televizyon kanalında program yapan Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu’na ait lüks restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille Nispetiye Caddesi’ne gelen iki arkadaş kaldırımda yürümeye başladı. O sırada çöken duvar iki arkadaşın üzerine devrildi. Beton blokların altında kalan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çöken duvarın altında kalan Ahmet Salim Subbed ve Bahaettin Shanableh adlı kişileri çıkarmak için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin de anında müdahale ettiği yaralılar, çöken duvarın altından çıkarılıp ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ve durumun ağır olduğu öğrenilen Ahmed Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bahaettin Shanableh’ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya şahit olan bir vatandaş, " Bir araba geldi arabadan 5 6 kişi indi. O esnada arabadan iner inmez bütün blok üzerlerine devrildi. 2 kişi altında kaldı. Vatandaşlar ekiplerle beraber kurtarmaya çalıştı. Duvarın altında kalan 2 kişiydi, birinin durumu ağırdı" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31
19°
açık