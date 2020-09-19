Beşiktaş’ta trafik kazasında ticari taksi takla attı:2 yaralı
BEŞİKTAŞ’TA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TİCARİ TAKSİ TAKLA ATARKEN ARKADAN GELEN OTOMOBİL TAKSİYE ÇARPMAMAK İÇİN TRAMVAY HATTININ BULUNDUĞU REFÜJE ÇARPTI. KAZADA YARALANAN 2 KİŞİ AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILIRKEN KAZA NEDENİYLE CADDEDE TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YAŞANDI. OLAY, SAAT 01:30 SIRALARINDA BEŞİKTAŞ MECLİS-İ MEBUSAN CADDESİ FINDIKLI TRAMVAY DURAĞI MEVKİİNDE MEYDANA GELDİ. İDDİAYA GÖRE, CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDEYKEN 34 TJC 85 PLAKALI TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK TAKLA ATTI. ARKADAN GELEN 34 BKL 967 PLAKALI OTOMOBİL, TİCARİYE TAKSİYE ÇARPMAMAK İÇİN SOLA KIRARAK TRAMVAY HATTININ BULUNDUĞU REFÜJE ÇARPARAK TRAMVAY YOLUNA ÇIKTI. KAZADA TAKSİ SÜRÜCÜSÜ VE 1 YOLCU HAFİF ŞEKİLDE YARALANIRKEN, DİĞER OTOMOBİLDE BULUNAN 2 KİŞİ YARA ALMADI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK EKİPLERİ 2 YARALIYI AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRIRKEN, POLİS EKİPLERİ ÇEKİCİ YARDIMIYLA TAKLA ATAN TAKSİYİ KALDIRDI. KAZA NEDENİYLE CADDE ÜZERİNDE DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK AKIŞI ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA NORMALE DÖNDÜ.
Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi takla atarken arkadan gelen otomobil taksiye çarpmamak için tramvay hattının bulunduğu refüje çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik sıkışıklığı yaşandı.
Olay, saat 01:30 sıralarında Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi Fındıklı tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeyken 34 TJC 85 plakalı ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Arkadan gelen 34 BKL 967 plakalı otomobil, ticariye taksiye çarpmamak için sola kırarak tramvay hattının bulunduğu refüje çarparak tramvay yoluna çıktı. Kazada taksi sürücüsü ve 1 yolcu hafif şekilde yaralanırken, diğer otomobilde bulunan 2 kişi yara almadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri çekici yardımıyla takla atan taksiyi kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde durma noktasına gelen trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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