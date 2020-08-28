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Beşiktaş’ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı:1 yaralı

BEŞİKTAŞ’TA GECE SAATLERİNDE ÇİFT YÖNLÜ CADDE ÜZERİNDE SEYİR HALİNDE OLAN TİCARİ TAKSİ VE MOTOSİKLET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZA SONUCU YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAY, GECE SAAT 03:00 SIRALARINDA BEŞİKTAŞ ÇIRAĞAN CADDESİ ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, ÇİFT ŞERİTLİ CADDEDE SEYİR HALİNDE OLAN TİCARİ TAKSİ VE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. ÇARPIŞMA SONUCU MOTOSİKLETTEN DÜŞEREK YERDE SÜRÜKLENEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, TAKSİ ŞOFÖRÜ KAZA UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI. KAZAYA KARIŞAN MOTOSİKLET VE TİCARİ TAKSİDE AĞIR HASAR OLUŞURKEN KAZA NEDENİYLE KAPATILAN YOLDA OLUŞAN TRAFİK YOĞUNLUĞU ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA NORMALE DÖNDÜ.

Asayiş 28.08.2020, 04:14
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Beşiktaş’ta ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı:1 yaralı

İstanbul(İHA) – Beşiktaş’ta gece saatlerinde çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan ticari taksi ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 03:00 sıralarında Beşiktaş Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift yönlü cadde üzerinde seyir halinde olan 34TDL23 plakalı ticari taksi ve 34BNK366 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu motosikletten düşerek yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü Mertcan Çaykara(18) bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan motosiklet ve ticari takside ağır hasar oluşurken kaza nedeniyle kapatılan yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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