banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Kırgız Türklerinin Türkiye’ye gelişlerinin 40’ıncı yılı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
Terör örgütü MLKP üyesi 4 kişi tutuklandı
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi

Beşiktaş’ta öz çocuğuyla dilenen baba yakalandı

İstanbul polisleri, yaptığı çalışma çerçevesinde Beşiktaş’ta aralarında öz çocuğuyla dilenen babanın da olduğu çok sayıda dilenciyi gözaltına aldı.

Asayiş 22.08.2022, 09:52
Beşiktaş’ta öz çocuğuyla dilenen baba yakalandı

İstanbul polisleri, yaptığı çalışma çerçevesinde Beşiktaş’ta aralarında öz çocuğuyla dilenen babanın da olduğu çok sayıda dilenciyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İstanbul genelinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde çeşitli bahanelerle, öz çocuğuyla birlikte dilenen R.O.(19) ve yine dilenenlerden biri olan H.A.A.(15) isimli şahıslar, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere yapılan sorgulamada "Kasten Yaralama, Tehdit-Hakaret, Çocuk Kaçırma, Güveni Kötüye Kullanma" gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili yakalanan şahıslar hakkında ’Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma’ suçundan adli ve idari işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu