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Beşiktaş’ta motosikletlilere yönelik denetim

Beşiktaş’ta motosikletlilere yönelik denetimi yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı.

Asayiş 09.07.2021, 11:09
Beşiktaş’ta motosikletlilere yönelik denetim
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Beşiktaş’ta motosikletlilere yönelik denetimi yapıldı. Denetim kapsamında durdurulan motosiklet sürücülerinin sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve araç plakaları sorgulandı.

Trafik denetleme şube müdürlüğüne bağlı ekipler, İstanbul’un farklı noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Beşiktaş’ta gerçekleştirilen gerçekleştirilen denetimlerde de durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Denetimini değerlendiren motosiklet sürücüsü Ömer Karayeli, “Denetimleri iyi buluyorum çünkü bu sıralar motor hırsızlıkları çoğaldı. Bu yüzden sürekli denetimlerin olması gayet güzel” dedi.
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