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Beşiktaş’ta kullanılmayan iki katlı binada çökme meydana geldi

Beşiktaş’ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktü. Çökme nedeniyle sokağa tuğla ve kiremit parçaları döküldü. Sokak üzerinde bulunan araçlar ise kaldırıldı.

Asayiş 28.04.2021, 03:16
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Beşiktaş’ta kullanılmayan iki katlı binada çökme meydana geldi

Beşiktaş’ta kullanılmayan iki katlı binanın çatısı çöktü. Çökme nedeniyle sokağa tuğla ve kiremit parçaları döküldü. Sokak üzerinde bulunan araçlar ise kaldırıldı.

Olay saat 02.30’da Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullanılmayan iki katlı binanın çatısı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sesini duyanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokağa şerit çekti. Çökme nedeniyle sokağa kiremit ve tuğla parçalarının düştüğü görüldü. Sokakta bulunan araçlar ise güvenlik sebebiyle kaldırıldı.
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