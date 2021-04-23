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Beşiktaş’ta kısıtlama denetimi

Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi.

Asayiş 23.04.2021, 10:52
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Beşiktaş’ta kısıtlama denetimi

Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi. Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Denetim drone tarafından havadan da görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Bu kapsamda polis ekipleri tarafından Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Saat 07.00’da başlayan denetimlere trafik ve asayiş polisi katıldı. Denetimde durdurulan sürücülere izin belgeleri olup olmadığı soruldu. Saat 17.00’yee kadar devam edeceği öğrenilen denetim drone tarafından havadan da görüntülendi.
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