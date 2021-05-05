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Beşiktaş’ta kısıtlama denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

Çevik Kuvvet ekipleri sahaya inerek ilk kez kısıtlama denetimlerine katıldı. Her bir aracın tek tek kontrol edildiği denetim havadan görüntülendi.

Asayiş 05.05.2021, 17:47
Beşiktaş’ta kısıtlama denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

Çevik Kuvvet ekipleri sahaya inerek ilk kez kısıtlama denetimlerine katıldı. Her bir aracın tek tek kontrol edildiği denetim havadan görüntülendi.

Yeni tip Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tam kapanma devam ederken, polis yaptığı denetimlerle kısıtlama kurallarını ihlal etmek isteyenlere göz açtırmıyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri Dolmabahçe’de kurulan uygulama noktasında yoldan geçen araçları tek tek durdurdu. Çevik Kuvvetin ilk kez katıldığı denetimde araçların içindeki yolcu ve sürücülerin çalışma belgeleri büyük bir titizlikle kontrol edildi.

"Denetimleri faydalı buluyoruz”

İşi olmayanların sokağa çıkmaması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Denetimleri faydalı buluyoruz. Sokağa çıkmasınlar artık. Biz işimizden evimize gidiyoruz. İşi olmayanlar mümkün mertebe çıkmasın” dedi.

Öte yandan, Dolmabahçe’de yapılan denetim havadan görüntülendi.
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