Beşiktaş’ta karlı yokuştan kayan cip park halindeki ticari araca böyle çarptı

Beşiktaş’ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buz tutan yokuştan aşağı kayan cip, bir restoranın önünde bulunan park halindeki bir ticari araca çarptı.

Kaza gece saatlerinde Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Ayazma Dere Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün Amerikan vatandaşı olduğu öğrenilen ve plakası belirlenemeyen bir cip, kar yağışı nedeniyle buz tutan yokuştan aşağı kayarak restoranın önünde bulunan 06 COF 592 plakalı park halindeki ticari araca çarptı.

Kazada iki tarafta maddi hasar meydana gelirken herhangi bir sağlık problemi yaşanmadığı öğrenildi. Kazayı geçiren iki taraf önce kendi aralarında tutanak tuttu. Kazayı yaşayan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayan cipin park halindeki ticari araca zarar verdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın meydana geldiği noktada inceleme yaptı.