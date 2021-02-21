Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 3 araç hasar gördü

Beşiktaş’ta bir otoparkta istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.00’da Beşiktaş Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki duvarda çökme meydana geldi. Çöken duvar otoparkın içinde bulunan 3 aracın üstüne düştü. Olayı duyan vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.