Beşiktaş’ta işlenen cinayetin faili 11 yıl sonra yakalandı

İstanbul’da 2010 yılında Beşiktaş Stadı’nın önünde öldürülen şahsın katil zanlısı 11 yıl sonra yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün yüz tanıma sistemi sayesinde yakalanan zanlının cinayetten sonra geçirdiği beyin kanaması sonucu yüzde 98 engelli olduğu belirtilirken, zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Haziran 2010 günü Beşiktaş’ta stadın önünde meydana gelen olayda, aşçı Şeref Ergül tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Olaydan sonra saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı ile hastaneye kaldırılan Ergül hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı tekrar açarak inceleme başlattı. Ekipler, yapmış olduğu çalışmalarda cinayeti işleyen kişinin 30-35 yaşlarında, 65-70 kilogram ağırlığında, 165-170 boylarında bir erkek olduğunu tespit etti. Şüphelinin olay günü taksiye binerek Beşiktaş’a doğru gittiği güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı. Şüphelinin daha sonra bir markete girip soda alıp çıktığı görüldü. Ekipler, şahsın soda alırken marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığına gönderdi. Zamanla gelişen teknoloji sayesinde yüz tanıma sistemi olarak bilinen Analiz Merkezi Projesi’ne yüklenen görüntüler, arşivde bulunan diğer fotoğraflarla karşılaştırıldı. Yüklenen görüntülerle eşleşen kişinin Muhammet B. olduğu ortaya çıktı.

Beyin kanaması geçirmiş

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet B.’nin Eyüpsultan ilçesinde oturduğunu tespit ederek, evine baskın yaptı. Yıllar önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yatalak durumda yüzde 98 engelli hale gelen Muhammet B.’nin konuşma yetisini de tamamen kaybettiği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheli Muhammet B., çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.