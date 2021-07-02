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Beşiktaş’ta hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi

Beşiktaş’ta çocuk parkındaki ağaç, sokak içerisinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta ise ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Asayiş 02.07.2021, 05:17
Beşiktaş’ta hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi

Beşiktaş’ta çocuk parkındaki ağaç, sokak içerisinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta ise ufak çapta maddi hasar meydana geldi.

Olay, 03:45 sıralarında Beşiktaş Türkali Mahallesi Mısırlı Bahçe Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ahmet Bayraktar Parkı içindeki ağaç henüz belirlenemeyen bir sebeple sokak içerisinde bulunan hafif ticari aracın üzerine devrildi. Yaşanan olayda araç içinde ve sokakta kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek olay yerinden kaldırdı. Araçta ise küçük çapta hasar meydana geldi.
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