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Beşiktaş’ta eylemcilere polis müdahalesi

Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

Asayiş 01.05.2021, 11:12
Beşiktaş’ta eylemcilere polis müdahalesi

Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e çıkmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda toplana bir grup Taksim’e çıkmak istedi. Grubun önü Beşiktaş’ta polis tarafından kesildi. Polis göstericilere dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Taksim’e çıkmakta direnen göstericilere müdahale edildi. Gözaltına alınan göstericiler polis merkezine götürüldü.
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