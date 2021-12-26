Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle çimenlik alana uçtu

İstanbul Beşiktaş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bariyerlere çarparak yol kenarında bulunan çimenlik alana uçtu. Yaşanan kaza sonrası araç içinde bulunan iki kişi şans eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikameti Levent çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Adak yönetimindeki 16 SZG 56 plakalı araç sürücünün bir anlık uyku dalgınlığıyla direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Takla ata araç yol kenarındaki çimenlik alana uçtu. Sürücünün ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen arabadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve kız arkadaşının ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.