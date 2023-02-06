Beşiktaş’ta devrilen ağaçtan kopan parça ticari taksinin üzerine düştü

Beşiktaş’ta aşırı rüzgar nedeniyle çınar ağacı yola devrildi. Devrilen ağaçtan kopan bir parça, ticari taksiye isabet ederken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çınar ağacı aşırı rüzgar nedeniyle yola devrildi. Ağaçtan kopan bir parça seyir halinde ilerleyen ticari taksinin üstüne düştü. Düşen parça takside ufak çaplı hasara neden oldu. Devrilen ağaç trafiğin aksamasına neden oldu. Ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ağacın kaldırılması ile birlikte trafik normale döndü.

“Üstümüze devrilse ikiye bölünecektik belki de”

Seyir halinde olan ticari taksinin sürücüsü Cihan Akkuş faciadan kıl payı kurtulduğunu belirterek, “Seyir halindeydim. Bir anda böyle dal parçası düştü. Aracın üstüne komple devrilmedi ağaç. İleride durup arkamı dönüp baktım. Kocaman ağaç devrilmiş yani. Verilmiş sadakamız varmış. Yoksa hani üstümüze devrilse ikiye bölünecektik belki de. Yani bir anda öyle bir gürültü falan da çıkmadı zaten bu cadde o kadar kalabalık değiller. Hiçbir arabanın üstüne düşmedi. Yani ben görmedim düştüğünü daha doğrusu. Yani arabanın camına kocaman bir dal parçası saklanınca ne hissedilirse onu hissettim yani. Hani hiç durmadım zaten. Direkt ilerledim ki zaten burası komple ağaç. Bir tane daha ağaç düşmesin diye. Aşırı rüzgar vardı yani. Gelmedi hiç daha önceden. Hani üstüme ağaç düşmedi yani. Ben görmedim. Ben zaten direkt ilerledim. Durmadım hiç. Tekrar bir ağaç devrilmesin olmasın diye. Riske girmedim hiç” ifadelerini kullandı.