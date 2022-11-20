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Beşiktaş’ta çöp kamyonu arıza yaptı, iş makinası iterek götürdü

Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp kamyonu arıza yapınca iş makinası iterek götürdü. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.11.2022, 22:17
Beşiktaş’ta çöp kamyonu arıza yaptı, iş makinası iterek götürdü

Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp kamyonu arıza yapınca iş makinası iterek götürdü. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp arabası yolda arıza yaptı. Arıza yapan kamyonu iş makinası iterek götürdü. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çöp kamyonunu iş makinasının ittiği görülüyor.

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