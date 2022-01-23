Beşiktaş’ta buzlanan yolda itfaiye aracı 7 araca çarparak durabildi

Beşiktaş’ta yangın ihbarına giden itfaiye aracı, yokuş aşağıya indiği esnada buzlanan yolda kayarak park halindeki 7 otomobile çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Hüsrev Gerede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, itfaiye ekipleri bir dairenin mutfağında yangın olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine olay yerine ulaşmak için harekete geçen itfaiye ekibi, bir süre ilerledikten sonra yokuş aşağıya inmek istedi. O esnada itfaiye aracı buzlanan yolda kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında park halindeki 1’i lüks 7 otomobile çarparak durabildi. İtfaiye ekipleri kazayı yara almadan atlatırken, itfaiye aracı ile biri lüks 7 otomobilde hasar meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.