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Beşiktaş’ta bariyerlere çarpan otobüs şoförüne hapis cezası

Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak, bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen İETT otobüs şoförü , iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Asayiş 12.01.2022, 11:43
Beşiktaş’ta bariyerlere çarpan otobüs şoförüne hapis cezası

Beşiktaş’ta cep telefonuyla ilgilendiği esnada bariyerlere çarparak, bir kişinin ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen İETT otobüs şoförü , iyi hal indirimi uygulanarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda, 21 Nisan tarihinde yaşanan kazada, Baki Tatlı hakimiyetindeki çift katlı İETT otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarpmış, kazada Sevgi Yamaç Yalçın hayatını kaybetmiş, Münir Bozkurt ise yaralanmıştı. Kazanın ardından hakkında dava açılan otobüs şoförü Baki Tatlı’nın ‘taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Baki Tatlı ve tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Baki Tatlı, “Bir hata sonucunda kaza yaptım. Olay nedeniyle pişmanım. 9 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin üzgün olduğunu söyleyen sanık avukatı, tahliyeye ve beraata ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sanıktan şikayetlerinin devam ettiğini belirten müşteki avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık, “Çok pişmanım. Kanser olmasına rağmen eşim çalışıyor. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Baki Tatlı’yı ‘bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför Baki Tatlı’nın Beşiktaş’taki Balmumcu Tüneli içerisine girdiği, bu esnada telefonu ile ilgilendiği aktarıldı. Şüphelinin hız limiti 30 km olan tünele 61 km hızla girdiğinin belirtildiği iddianamede, otobüsün tünel içerisindeki bariyerlere çarptığı kaydedildi.

İddianamede, çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için hızını arttıran şüpheli Baki Tatlı’nın bariyerlere saplandığı kaydedildi. Kaza sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın’ın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede, Münir Bozkurt’un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı belirtildi.

İddianamede şüpheli Baki Tatlı’nın seyir halinde cep telefonu kullanarak kural ihlalini gerçekleştirdiği, hızını 2 kat arttırarak ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtildi. Şüphelinin asli kusurlu olduğu belirtilerek hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralama neden olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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