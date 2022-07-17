Beşiktaş’ta 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu mevkii Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 34 DCR 565 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir şekilde kontrolden çıkarak önündeki 34 CHF 633 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller durakta bekleyen iki taksiye çarparak durdu. Yaşanan zincirleme kazada A.S. ve E.A. isimli 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde oluşan yoğunluk ise araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.