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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar hakkında iddianame düzenlendi
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.
Asayiş 06.09.2022, 12:38
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan Berkay Ö. hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemi ile iddianame düzenlendi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Eylül akşamı MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçın sonunda, tribünden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki müdahalede bulunan şüpheli Berkay Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık, Berkay Ö. hakkında 6222 sayılı ’sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine’ dair kanun uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenleyerek Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi.
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