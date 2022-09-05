banner591

banner590

banner547

Son Dakika

Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs serbest bırakıldı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 05.09.2022, 15:05
Beşiktaşlı futbolculara saldıran şahıs serbest bırakıldı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasında sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara saldıran Berkay Ö., (20) hakkında çıkarıldığı mahkemece, ‘Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakma’ kararı çıktı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Konyaspor 5 11
3. Fenerbahçe 5 10
4. Başakşehir 4 10
5. Gaziantep FK 4 10
6. Adana Demirspor 5 10
7. Trabzonspor 5 10
8. Galatasaray 4 7
9. Kayserispor 5 6
10. Antalyaspor 5 6
11. Giresunspor 5 6
12. Kasımpaşa 5 6
13. Alanyaspor 5 5
14. Karagümrük 4 4
15. Sivasspor 5 3
16. İstanbulspor 4 3
17. Hatayspor 4 1
18. Ümraniye 5 1
19. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 4 10
2. Bandırmaspor 3 9
3. Keçiörengücü 4 7
4. Boluspor 4 7
5. Pendikspor 4 7
6. Eyüpspor 4 7
7. Sakaryaspor 4 6
8. Rizespor 3 5
9. Samsunspor 3 5
10. Gençlerbirliği 4 5
11. Göztepe 4 5
12. Adanaspor 4 4
13. Tuzlaspor 4 4
14. Manisa Futbol Kulübü 2 3
15. Erzurumspor 4 3
16. Altınordu 3 2
17. Denizlispor 4 1
18. Altay 4 1
19. Ö.K Yeni Malatya 4 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 12
2. Barcelona 4 10
3. Villarreal 4 10
4. Real Betis 4 9
5. Osasuna 4 9
6. Athletic Bilbao 4 7
7. Atletico Madrid 4 7
8. Celta Vigo 4 7
9. Real Sociedad 4 7
10. Valencia 4 6
11. Mallorca 4 5
12. Almeria 3 4
13. Girona 4 4
14. Rayo Vallecano 4 4
15. Espanyol 4 4
16. Sevilla 4 1
17. Real Valladolid 3 1
18. Elche 4 1
19. Getafe 4 1
20. Cadiz 4 0
24
parçalı bulutlu