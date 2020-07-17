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Beşiktaş’da Bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu
Beşiktaş Kuruçeşme Sahili’nde bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu.
Asayiş 17.07.2020, 12:23 17.07.2020, 13:46
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Beşiktaş Kuruçeşme Sahili’nde bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu.
Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde saat 11.50 sıralarında bir teknede erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri teknenin banyo kısmına bulunan ceset üzerine inceleme başlattı. Cesedin 52 yaşında Ufuk Özel İstikbal isimli bir şahsa ait olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
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