Beşiktaş'ta bir binada çökme tehlikesi! Boşaltılıyor

Esentepe Mahallesi Kardeşler Sokağı'ndaki 6 katlı binada oturan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. Binadan ses gelmesi üzerine yetkilileri çağırdı. Olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Bina boşaltıldı

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak sokağa şerit çekti. Çökme tehlikesi bulunan 6 katlı binanın yanı sıra çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Temellerde kayma olabilir

Kaymakam Türkel, yaptığı açıklamada, “Muhtemelen geçmişteki inşaat dolayısıyla temellerde kayma olduğu tahmin ediliyor. Kesin sonuçlar birkaç gün içerisinde çıkacak. Şu anda burada kat sahiplerinin oturmasına izin vermeyeceğiz. Gerekli mühürleme işlemi yapıldı. Emniyetimiz burada giriş ve çıkışlara izin vermeyecek. Araç trafiğine kapalı. Orada ihmal var mı yok mu bilemiyorum. O da araştırılır. Arkadaşlarımız olaya el koydu. Açıkta kimse yok” ifadelerini kullandı.