Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan: "Can kaybı yok, 3 işçi dumandan etkilendi"

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Çırağan Sarayı’nın otel kısmında çıkan yangında 3 işçinin dumandan etkilendiğini söyledi.

Beşiktaş’ta bulunan İstanbul’un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı’nın otel bölümünün tadilat yapılan 3. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi. Binada bulunanlar ise hemen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

3 işçi dumandan etkilendi

Yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "Saat 10.55’de otelimizde tadilat yapılan kısmında bir yangın oluştu. Bu yangına anında bütün ilçe belediyelerimizle birlikte itfaiye ekibi ve otelin kendi ekibi müdahale etti, emniyet ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak. Önemli olan can kaybının olmaması. İstanbul’un gözbebeğinde, Boğaz’ın en nadide noktalarında en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. 3 işçimiz burada etkilendi. Onlardan ikisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Yangın kontrol altına alındı. Otel kısmında saray kısmında değil" dedi.

Öte yandan, yangının çıktığı Çırağan Sarayı dron ile görüntülendi.