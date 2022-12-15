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Beşiktaş Belediyesine yönelik ’rüşvet’ soruşturması çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, ’irtikap’ ve ’zimmet’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edil
Beşiktaş Belediyesine yönelik ’rüşvet’ soruşturması çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, ’irtikap’ ve ’zimmet’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Asayiş 15.12.2022, 19:07
Beşiktaş Belediyesine yönelik ’rüşvet’ soruşturması çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, ’irtikap’ ve ’zimmet’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.