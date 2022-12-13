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Beşiktaş Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar yakalandı
Beşiktaş Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
Asayiş 13.12.2022, 21:41
Beşiktaş Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, ilerleyen saatlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.