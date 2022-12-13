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Beşiktaş Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
Beşiktaş Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.
Asayiş 13.12.2022, 21:34 13.12.2022, 22:52
Beşiktaş Belediyesi’ndeki ’rüşvet’ soruşturmasında firari eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar’ın, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirileceği öğrenildi.