Beşiktaş Belediyesi’nde çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme operasyonu: 16 gözaltı

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla soruşturma neticesinde 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ile eski Belediye Başkan Yardımcı Hüseyin Avni Sipahi, mevcut Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aranan şüpheliler arasında yer alırken, 16 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Hazinedar’ın firari olarak arandığı öğrenildi.