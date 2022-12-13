Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, İrtikap ve Rüşvet" suçlarını işlediği tespit edilen Beşiktaş Belediyesinin eski yönetimine operasyon başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, haksız mal edinme, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme gibi suçlamalar nedeniyle başlatılan soruşturma çerçevesinde, Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Başkan Yardımcı Hüseyin Avmi Sipahi ve mevcut İlçe Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Belediyenin eski yönetimine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen Mali Polis, İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda, şu ana kadar 16 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Eski Belediye Başkanı Hazinedar'ın firari olarak arandığı kaydedilirken, Savcılıkça yürütülen soruşturmanın, 2016'da başlatılan incelemelere dayanan müfettiş raporlarından çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.