Beşiktaş amigosu Bayrampaşa’da silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, dün Bayrampaşa’da bulunan bir alışveriş merkezinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, katil zanlısı Mustafa Y. ile Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı(43) arasında tribünde küfürleşme yaşandı. Yaşanan tartışmadan sonra taraflar arasında husumet oluştu. Daha sonra Seyit Subaşı, Bayrampaşa’daki bir kafede otururken katil zanlısı Mustafa Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı düzenleyen şüpheli Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla birlikte olay yerinin yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alındı.

“Adam kanlar içinde yerde kaldı”

Yaşananları anlatan Besim Aygür, “Aynı masada oturan iki kişi sohbet ediyorlar. Sonra aniden kalkıp ateş ediyor. İkisi boşa gidiyor, üçü isabet ediyor. Adam kanlar içinde yerde kalıyor. Vuran koşarken sivil polis adamı alıyor. Olayı gördüm koşarak geldim. Bizim taksicilerden biri vuruldu mu diye geldim. 5 el ateş edildi. İkisi boşa gitti, üçü isabet etti. Buradan sivil polis geçiyormuş. Polis arabayı önüne çekip aldı adamı. Yaralı yerde yatarken ambulans çağırdılar. Ambulansa alıp götürdüler” dedi.

“Otoparktan çıkışta sivil polis yakaladı”

İlk önce 2 el ateş edildiğini söyleyen İskender Aydın, “Sonradan peş peşe üç el daha ateş etti, otoparka doğru kaçtı. Otoparktan çıkışta sivil polis onu yukarıda aldı. Vurulan adam buraya yığıldı. Koştuk, müdahale ettik. Kemerle bacaklarını sıktık. Belden aşağısını gördük. Ambulans geldi, müdahaleyi burada yaptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Sonradan öğrendik ki vefat etmiş. Vuran kişi kalktı gitti, tekrar geldi adamı yaraladı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi” dedi.