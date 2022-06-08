Berlin’de kalabalığa dalan sürücü gözaltında

Almanya’nın başkenti Berlin’de aracıyla kalabalığın arasına dalarak 1 kişinin hayatını kaybetmesine 30 kişinin de yaralanmasına neden olan 60 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’in en işlek caddesi Rankestrasse’de seyir halindeki bir araç kalabalığa daldı. Yerel saatle 10.30 sıralarında yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken durumu kritik olanlar ambulans helikopterlerle hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, önce kaldırıma çıkan araç ardından kalabalığının arasına daldı. Yaklaşık 200 metre kaldırımda ilerleyen araç, bir parfümeri mağazasının camlarından içeri girerek durdu. Görgü tanıkları, çevredekilerin kaçan sürücüyü yakalayarak polise teslim ettiğini dile getirdi. 60 yaşındaki sürücü gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken Berlin Polis Sözcüsü ise, “Şu anda bunun terör eylemi mi, yoksa trafik kazası mı olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Olayın meydana geldiği cadde ve yan sokaklar trafiğe ve yaya geçişine kapatılırken 130 kişilik polis ekibi olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kurtarma helikopterlerinin yanı sıra bir polis helikopteri de bölgeyi havadan takibe aldı.

Olayın kaza mı yoksa bir terör saldırısı mı olduğu ise henüz bilinmiyor.

2016 yılında Berlin’de bugün yaşanan olayın yakınlarında kurulan Noel pazarına kamyonla bir terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Olayda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.