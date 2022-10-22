Berlin’de İran rejimine karşı protesto

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İran’da 13 Eylül’de gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara ilişkin dayanışma eylemi düzenlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de İran’da 13 Eylül’de gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için düzenlenen protestolara ilişkin dayanışma eylemi düzenlendi. Başkentte Zafer Anıtı’nın önünde toplanan on binlerce kişi ellerinde İngilizce ve Almanca “Kadınlar, Yaşam, Özgürlük” yazılı pankartlarla İran bayrakları taşıdı. Berlin polisi gösteriye 37 bin kişinin katıldığını söyledi.

Gösteriye katılan İran asıllı Hollanda vatandaşı Shakib Lolo, "Burada olmak, sokaklarda öldürülen İran halkının sesi olmak bizim için çok önemli. Bu artık bir protesto değil, İran’da bu bir devrim. Ve tüm dünya insanları bunu görmeli" dedi.