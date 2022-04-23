Berlin’de “Herkes İçin Seçim Hakkı“ eylemi

Almanya’nın başkenti Berlin’de, Alman vatandaşı olmayanların da oy kullanabilmesi gerektiğini savunan eylemciler, “Herkes İçin Seçim Hakkı“ adlı protesto düzenledi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki Kottbusser Tor Meydanı’nda “Herkes İçin Seçim Hakkı“ adlı miting düzenlendi. Gerçekleştirilen protestoda eylemciler, Alman vatandaşı olmayanların da demokrasi gereği oy kullanma haklarının olması gerektiğini belirtti. Sivil Toplum Örgütleri’nin (STK) de katılımıyla düzenlenen protestoda eylemciler, en azından eyalet düzeyindeki bölgesel seçimlerde herkesin oy kullanabilmesi gerektiğini ifade etti.

“Berlin Senatosu sözünü tutmalı”

Düzenlenen eylemde, “Herkes için oy hakkı demokratik bir toplum için temel ilkelerden biridir“ diyen protestocular, Almanya’da tam da bu gerekliliğin eksik olduğunu dile getirdi. Almanya genelinde 10 milyon, Berlin‘de ise 700 bin kişinin Alman vatandaşı olmadığı için oy kullanmadığını belirten protestocular siyasilerden verilen sözlerin tutulmasını istedi. Geçtiğimiz sene Berlin eyalet seçimleri sonucu kurulan koalisyon hükümetinin herkese seçim hakkı sözü verdiğini hatırlatan eylemciler, “Berlin Senatosu, Aralık 2021’deki koalisyon anlaşmasıyla ’Alman vatandaşlığı olmayan insanlar için eyalet ve bölge düzeyinde aktif oy kullanma hakkını sağlamak için federal yasal koşullar oluşturma’ sözü verdi. Ancak 100 günden fazla bir süre geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı. Berlin Senatosu sözünü tutmalı. İstisnasız herkesin için oy hakkı olmalı. Yeni hükümet bunu hemen gerçekleştirmek için tüm araçları kullanmalı. Bu durum demokrasiye aykırıdır” ifadelerini kullandı.

“Siyasetçilere sorumluluklarını hatırlatmak için çağrıda bulunuyoruz”

Protestoyu organize eden STK üyesi Garip Bali yaptığı açıklamada, “Seçim hakkı talebi, on yıllardır gündemde tutmaya çalıştığımız meşru bir talep. Ama maalesef bu talebimizi politikacılar, hükümetler, iktidarda bulunanlar dikkate almıyor. Berlin’de SPD, Yeşiller ve Sol Parti’den oluşan yeni bir hükümet kuruldu. Siyasetçiler Aralık 2021’de imzaladıkları koalisyon anlaşmasında, bu hakkın tanınması için girişimlerde bulunacaklarını ifade ettiler. Fakat o doğrultuda şimdiye kadar bir girişimde bulunmadılar. Biz de sorumluluklarını hatırlatmak için bir çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Mart sonuna kadar, hükümetin 100. gününü tamamlamasını beklediklerini söyleyen Bali, hatırlatılmasına rağmen seçim hakkı konusunda eyalet hükümetinin herhangi bir girişimde bulunmadığını ifade etti. Bali, konuyu sokağa taşımadıkça politikacıların bu konuyu ciddiye almayacağını anladıklarını ve bu nedenle düzenlenen mitinglerle politikacılara sözlerini hatırlatacaklarını ifade etti.

Sol Parti Eyalet Parlamentosu milletvekili Ferat Koçak ise düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, ailesinden örnek vererek dedesinin 60 senedir Almanya’da yaşadığını, fakat hiçbir seçimde oy kullanamadığını belirtti.