Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlenmeye devam ediyor. Dün 3 farklı gösteride bir araya gelen Berlin’de yaşayan Filistinliler, bugün de başkent sokaklarına akın etti. Araçlarına Filistin bayrakları asan göstericiler, korna ve ıslıklarla Filistin’e destek verdi.