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Berlin’de Filistin’e destek

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Asayiş 16.05.2021, 19:17
Berlin’de Filistin’e destek

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlenmeye devam ediyor. Dün 3 farklı gösteride bir araya gelen Berlin’de yaşayan Filistinliler, bugün de başkent sokaklarına akın etti. Araçlarına Filistin bayrakları asan göstericiler, korna ve ıslıklarla Filistin’e destek verdi.
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