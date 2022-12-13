Berlin’de çalınan Çin Büyükelçiliği’ne ait araç Polonya’da ele geçirildi

Almanya’nın başkenti Berlin’de çalınan Çin Büyükelçiliği’ne ait lüks araç, Polonya’da ele geçirildi. 600 bin zloti (yaklaşık 130 bin euro) değerindeki araca el konulurken, arabayı kullanan 30 yaşındaki Polonyalı şahıs ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ay süreliğine tutuklandı.

Polonya Sınır Koruma Birimi (Straz Graniczna) düzenlediği operasyonla, yaşanabilecek bir diplomatik krizin önüne geçti. Çin Berlin Büyükelçiliği’ne ait 600 bin zloti (130 bin euro) değerindeki lüks araç, Berlin’de çalındı. Aracın Polonya’ya götürülebileceği ihtimalini değerlendiren Alman polisi, hızlıca Polonyalı makamları bilgilendirdi. Polonya Sınır Koruma görevlileri ise yaptıkları inceleme neticesinde söz konusu aracın ülkenin kuzeyindeki A1 otobanında seyretmekte olduğunu belirledi. Otobanın Rusocin köyü yakınlarındaki kısmında aracı durduran görevliler, yaptıkları inceleme sonucunda aracın birkaç saat önce Berlin’de çalınan Çin Büyükelçiliği’ne ait araç olduğunu tespit etti. Sınır Koruma görevlileri araca el koyarken, arabayı kullanan 30 yaşındaki Polonya vatandaşı ise çıkarıldığı mahkemede 3 ay süreliğine tutuklandı.

Araç, Pruszcz Gdansk Savcılığı’nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Alman yetkililere teslim edilecek.