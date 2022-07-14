Bergama’daki yangın süt işletme tesisine sıçradı

İzmir’in Bergama ilçesinde, orman dışı otluk alanda çıkan yangın bölgedeki bir süt işletme tesisine sıçradı. Ekipler, tesisin daha fazla etkilenmemesi için yoğun çaba harcarken, İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

Çeşme ilçesinde, dün makilik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, bir yangın haberi de Bergama ilçesinden geldi. Sağancı Köyü yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılmaya başlarken, İzmir-Çanakkale kara yolunun Sağancı mevkii trafiğe kapandı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 helikopter, 2 uçakla havadan, 11 arazöz ile karadan müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan bölgede bulunan bir süt işleme tesisi alevlerin ortasında kaldı. Yangın tesislere sıçrarken, ekipler tesisin daha fazla etkilenmemesi için çaba harcıyor.