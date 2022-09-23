Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı: "Son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17’sinin FETÖ, 10’unun PKK/KCK/YPG t
Bergama’daki orman yangını kontrol altında
Bergama ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Asayiş 23.09.2022, 14:14
Bergama ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bergama ilçesi Kozluca Mahallesi’nde ormanlık alanda bugün saat 12.15 sıralarında yangın çıktı. Bölgede dumanların fark edilmesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 4 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 2 hektarlık alanın yangından zarar gördüğü bildirildi.
Sayfalar Tümü