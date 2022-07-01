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Bergama’daki orman yangını 1 saatte kontrol altında

İzmir’in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

Asayiş 01.07.2022, 20:37
Bergama’daki orman yangını 1 saatte kontrol altında

İzmir’in Bergama ilçesinde ağaçlandırma sahasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

İzmir’in Bergama ilçesinde Kestel Yangın Gözetleme Kulesi’nin karşısındaki ağaçlandırma sahasında saat 18.05’te çıkan orman yangınına ilk etapta, 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Bölgenin ağaçlandırma sahası olması nedeniyle Edremit’ten kalkan 2 uçak daha Bergama’daki yangına müdahale etti. Saat 18.35’te kısmen kontrol altına alınan yangın, saat 19.05’te ise tamamen kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın ile ilgili açıklamada bulunan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ilk müdahalenin yangının çıkışından 6 dakika sonra yapıldığına dikkat çekerek, "Hava araçlarımızın da desteği ile hızlı ve etkin bir şekilde yangına müdahale ederek 1 saat içinde yangını kontrol altına alan tüm ekiplerimize teşekkür ederim" dedi.

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