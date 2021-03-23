Bergama’da tarihi eser paralar ele geçirildi

İzmir’in Bergama ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçtaki şahsın üzerinde 21 adet tarihi eser paralar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi yakınlarında şüpheli bir araç durduruldu. 42 ZK 899 plakalı araç ve araçta bulunan şahıs üzerinde ekipler tarafından aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda V.A. isimli şahsın üzerinden 21 adet tarihi eser olarak değerlendirilen paralar ele geçirildi. Paraların piyasa değerinin ise milyonlarca lira olduğu tahmin edilirken, şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan, şüpheli ve şüphelinin üzerinde ele geçirilen tarihi eser paralar Aliağa KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.